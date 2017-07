23 Tanaman Ini Sungguh Langka, Bentuknya Aneh dan Menyeramkan, Ada Yang Mirip 'Anu' Manusia

SRIPOKU.COM-- Para Riset tanaman yang ada di dunia ini telah banyak menemukan berbagai tanaman yang unik dan berbentuk aneh.

Tanaman ini sangat berbeda dengan tamaman lainnya.

Dan tanaman ini ternyata masih ada dan masih hidup hingga saat ini.

Berikut adalah beberapa tanaman yang berbentuk aneh.

1. Coral Jade (Crassula ovata)

Coral Jade ()

Kesan pertama kalian saat melihat tanaman ini pasti “What the f*ck is that???” Tumbuhan sukulen ini kayak cacing parasit pemakan manusia dari dasar laut. Tapi ini termasuk tanaman hias kok guys:)

2. Black Bat Flower (Tacca chantrieri)

Black Bat Flower ()

Mirip dengan buket pengantin dari neraka, bunga ini dijuluki “kelelawar hitam” tentu karena warna serta penampilannya yang sangar. Tapi jangan2 buru membakarnya jika melihatnya, karena tumbuhan ini sangat langka. Uniknya, bunga ini memiliki diameter 30 cm dan “kumisnya” bisa mencapai panjang 1 m. Oke, aku bakal membakarnya jika ketemu.

3. Elephant Foot Yam (Amorphophallus paeoniifolius)

Elephant Foot () Tak hanya bentuknya yang tak sedap dipandang, baunya juga. Sebab bunga ini berkerabat dekat dengan bunga bangkai alias mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat agar membantu penyerbukannya. Yeah, like it can’t get even worse. Oya, tanaman ini bisa dimakan lho, lebih tepatnya dibikin keripik. Cocok buat kalian yang pengen diet *soalnya diliat aja langsung ilang selera makan :D Tak hanya bentuknya yang tak sedap dipandang, baunya juga. Sebab bunga ini berkerabat dekat dengan bunga bangkai alias mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat agar membantu penyerbukannya. Yeah, like it can’t get even worse. Oya, tanaman ini bisa dimakan lho, lebih tepatnya dibikin keripik. Cocok buat kalian yang pengen diet *soalnya diliat aja langsung ilang selera makan :D

4. Pom Pom Mushroom (Hericium americanum)

Pom Pom Mushroom

Mengetahui benda di atas itu hidup aja sudah bikin kita kaget, apalagi kalo diberitahu kalo itu bisa dimakan. Bahkan manfaatnya banyak lho, bisa untuk mengobati cacingan hingga melawan kanker. Hm...bener2 don’t jugde the book by its cover ya.

5. Hammer Orchid (Drakaea glyptodon)

Hammere Orchid ()

Memang sulit dipercaya tapi bentuk bunganya yang super aneh ternyata bertujuan untuk menipu tawon jantan supaya mengawininya (sebab seharusnya benda itu mirip tawon betina *apanya yang mirip???) dan membantu penyerbukannya.

6. Silver Torch Cactus (Cleistocatus straussi)

Silver Torch Cactus ()

Namanya yang keren kayaknya lebih cocok jadi nama superhero. Keanehan kaktus ini bukan terletak pada bentuknya *yang udah cukup bikin -momen hening- menurutku :D Namun, kenyataan bahwa kaktus ini menyukai habitat yang dingin! Kaktus ini hidup di puncak pegunungan di Bolivia dan Argentina yang bersuhu -10 derajat celcius. Benar2 kaktus yang abnormal.

7. Duckweed (Wolffia anguste)

Duckweed ()

Perkenalkan tumbuhan terkecil di dunia! Jika gambra di atas belum memberikan gambaran betapa kecil tumbuhan ini, carilah huruf “o” di halaman ini. Dua buah tanaman ini bisa muat di huruf “o” tersebut! *Buseeet.

Dan jika kamu tinggalkan dua tanaman ini sendirian, dalam sehari mungkin tumbuhan ini sudah jadi empat, soalnya perkembangbiakannya cepat sekali.

8. Lithops julii

Lithops Julii ()

Tumbuhan memiliki berbagai cara untuk menghindari dirinya dimakan. Ada yang punya duri, ada yang mengeluarkan getah yang bikin gatal, dan ada juga yang memiliki rasa pahit biar pada nggak doyan *really? Liat aja nasib pare*. Namun tumbuhan ini memiliki cara unik untuk menghindari herbivora: berpura2 jadi batu. Pengen lihat caranya berkembang biak? Pertama dia akan membelah menjadi dua (this can’t be good).

Lithops Julii ()

Lithops Julii ()

Hmmm...not bad ha? :D

9. Beehive ginger (Zingiber spectabilis)

Beehive Ginger ()

Jenis jahe-jahean ini ditanam karena bunganya yang extraordinary. Extraordinary my ass! It’s extremely gross!!! :D

10. Mick Jagger’s Lip (Psychotria elata)

Mick Jagger’s Lip

Tumbuhan aneh ini hanya bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Kolumbia dan Kosta Rika. Warnanya yang merah menyala menarik manusia, eh bukan, burung kolibri dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukannya.

11. Maiden’s Veil Stinkhorn Fungus (Phallus insudiatus)

Maiden's Veil ()

Oke...seriously guys, apa itu? Lama-lama bisa gila beneran aku kalo bikin top ten isinya gambar kayak beginian *salah siapa*. Bentuknya mirip alat kelamin laki-laki yang memakai kerudung berenda. Officially disturbing :d

12. Hydnellum peckii

Hydnellum Peckii

Jenis jamur ini pasti langsung membuat kita jijik karena terdapat bagian mirip tetesan darah pada bagian atasnya. Jamur ini sering disebut juga “bleeding tooth fungus”, “strawberry and cream”, “red juice tooth”, dan “devil’s tooth”. Jamur ini sebenarnya bermanfaat karena bisa berfungsi sebagai obat antikoagulan (pencegah penggumpalan darah) hingga antibiotik.



Namun jamur ini bukan jenis jamur yang bisa dimakan. Yikes...!! memangnya ada yang mau mencoba memakan jamur ini? :D

13. Actaea pacypoda

Actea pacypoda ()

Sekilas tumbuhan ini tampak seperti trofi pembunuh berantai yang menancapkan mata korbannya ke sebatang kayu (OK, no more watching “Hostel”). Sering disebut dengan nama *innocent* seperti “doll’s eye” dan “white banberry”, tumbuhan ini tergolong sangat beracun (peringatan buat kalian yang tergoda untuk memakannya, siapa tahu saja).

14. Aseroe rubra

Aseroe rubra ()

Jamur yang dijuluki sea anemone mushroom ini bentuknya menyerupai monster fiksi ilmiah yang muncul dari dalam tanah. Jamur ini hanya bisa ditemukan di Australia.

15. Chlatrus columnatus

Chlatrus Columnatus ()

Sudah jelas kenapa jamur ini juga dijuluki Octopus stinkhorn, karena bentuknya menyerupai tentakel gurita. Selain iu, jamur ini juga menyebarkan bau busuk karena membutuhkan bantuan lalat untuk menyebarkan sporanya.

16. False Morels

False Morels ()

False morels adalah julukan bagi jamur-jamur dari genus Gyromitra, Helvella, dan Verpa. Keanehan jamur ini adalah bentuknya yang mirip otak. Bikin jijay emang liatnya (tapi kalo dipikir-pikir jamur kuping bentuknya kayak daun telinga gitu tetep aja kita doyan hehehe).

17. Buddha’s Hand

Buddha's Hand ()

Buah asal Cina ini memiliki nama ilmiah Citrus medica varietas Sarcodactylis. Walaupun bentuknya sangat aneh, namun buah ini sebenarnya adalah sejenis jeruk dan bahkan bisa dimakan.

18. Equisetum giganteum

Equisetum Giganteum ()

Dikenal pula sebagai paku ekor kuda raksasa, tumbuhan paku ini sebenarnya adalah tumbuhan purba yang lebih tua daripada dinosaurus, namun hingga kini masih ada di bumi. Ngeliatnya jadi agak gimana gitu.

Equisetum Giganteum

19. Welwitschia mirabilis

Welwitschia mirabilis ()

Welwitchia () Tumbuhan ini mungkin mirip seperti tumbuhan alien yang keluar dari Star Wars atau film fiksi ilmiah lainnya. Tumbuhan yang termasuk Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka, berkerabat dengan pinus dan melinjo) ini hanya memiliki dua helai daun yang terus memanjang seumur hidupnya. Tumbuhan ini juga sangat tahan terhadap kekeringan. 20. Hydnora africana Hydnora africana () Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan bersifat parasit terhadap akar tumbuhan Euphorbiaceae (jarak-jarakan). Satu-satunya bagian tumbuhan ini yang terlihat di atas tanah adalah bunganya yang menyerupai alien. 21. hinese Fleece Flower hinese Fleece Flower () Tumbuhan aneh yang hidup di Provinsi Shandong, Cina ini memiliki keunikan yang cukup mengerikan. Akarnya membentuk figur manusia lengkap dengan kepala, tangan, kaki, wajah, jari, hingga alat kelaminnya. Menurut beberapa sumber yang kubaca, bentuk ini benar-benar asli dari sononya, bukan buatan manusia. Tapi aku sih nggak yakin gitu … hinese fleece () 22. Peter Pepper dan Jamur Penis

peter papper ()

Peter pepper atau Capsicum annuum varietas annuum merupakan cabai merah yang memiliki bentuk yang sangat disturbing, yaitu bentuk mirip penis manusia yang sudah disunat.

Selain Peter Pepper, tumbuhan lain yang bentuknya mirip penis adalah jamur stinkhorn (Phallus impudicus), yang tak hanya memiliki batang buah mirip penis, namun juga muncul dari dua buah “bola” yang berbentuk mirip testis.

jamur stinkhorn ()

23. Coco de Mer (Lodoicea maldivica)

Coco de Mer ()