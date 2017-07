Subhanallah! Perempuan Pertama yang Masuk Surga Setelah Istri Rasulullah, Ternyata Wanita Ini

SRIPOKU.COM - Siapakah yang akan masuk ke surga pertama kali setelah ummahatul Mukminin istri-istri Nabi Muhammad Shollullahu 'alaihi Wassalam.

Mungkin banyak yang bertanya dan tidak menyangka siapa wanita paling beruntung tersebut.

Berdasarkan kisah yang dilansir dari Aswaja, wanita paling baik yang akan masuk surga setelah Ummahatul Mukminin.

Adalah wanita ini.

Berikut kisahnya.

Suatu hari putri Nabi SAW Fatimah Az Zahra ra. bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa perempuan pertama yang memasuki surga setelah Ummahatul Mukminin setelah istri-istri Nabi SAW?

Rasulullah bersabda: Dia adalah Mutiah.

Ilustrasi (net)

Berhari-hari Fatimah Az Zahra berkeliling Madinah untuk mencari tahu informasi keberadaan siapa Mutiah tersebut dan dimana perempuan yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut tinggal.

Alhamdulillah dari informasi yang didapatkan, Fatimah mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Mutiah di pinggiran kota Madinah.

Atas izin suaminya Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah Az Zahra serta mengajak Hasan putranya untuk bersilaturahmi ke rumah Mutiah waktu pagi hari.