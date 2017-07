Mantan Kekasihnya Meninggal Dunia, Begini Ungkapan Sedih Awkarin!

//

Oka meninggal dunia diduga telah melakukan bunuh diri karena terlilit hutang.

"Inalillahi Winailaihi Rojiun telah berpulang ke rahmatullah

Oka Mahendra Putra CEO Takis Managemen

.

Semoga amal ibadah Almarhum di terima di sisi Allah

.

Amien," tulis akun lambe_turah diunggahannya pada Rabu, (19/7/2017).

Hal itu tentu saja membuat Awkarin sebagai mantannya merasa begitu kehilangan.

Selebgram 20 tahun ini akhirnya mengunggah foto kenangan bersama Oka di akun Instagram miliknya pada Rabu, (19/7/2017).

Tak sekedar mengunggah, ia pun menuliskan kata-kata yang yang membuat terharu.

"You promised to hug me and quavo every single night, and put us to sleep. you promised.

happy earlier birthday.

quavo says hi.

see you on the other side, sweetheart.

karin hancur banget ka.

we love you." tulis Awkarin.