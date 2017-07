SUFA-Bintang Muda Sapu Bersih, Binatama-Elmas A Lolos

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sriwijaya United Football Academy (SUFA) dan Bintang Muda, lolos ke babak regional Sumsel dengan membabat bersih tiga pertandingan zona Palembang untuk Liga Pelajar U-14 Piala Menpora, di Lapangan Angkasa Lanud Palembang, Selasa (18/7).

SUFA memuncaki Grup B usai menang telak di tiga pertandingan dengan mengatasi Binatama 2-0, Elmas 5-0 dan Patra Muda 3-0.

Adapun Bintang Muda, memuncaki Grup A dengan nilai 9, usai mengalahkan Emas A 2-0, Azkia 1-0, SAS 2-0.

Adapun tim lainnya yang juga lolos ke zona Regional Sumsel yakni, Binatama di Grup A yang mengantongi nilai 6 dari 2 kemenangan dan 1 kali kalah.

Kemudian Elang Emas juga lolos mendampingi Bintang Muda di Grup A yang mengantongi nilai 4 dari 1 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Nilai mereka sama dengan SAS, namun mereka unggul selisih gol.

Menurut Koordinator BLiSPI (Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia) Wilayah Sumsel, Zulkarnain SSos, pertandingan di hari

kedua memang berlangsung seru. Karena poin merata dan bersaing ketat.

Namun dia menyatakan, ada empat tim yang lolos yakni, Bintang Muda dan Elmas di Grup A, serta SUFA dan Binatama di Grup B.

Kedua tim ini akan melaju ke babak Regional Sumsel yang akan digelar pada 3-4 Agustus mendatang.

"Hari kedua ini berlangsung ketat. Karena kemarin semua tim baru menjalani satu pertandingan, maka dihari kedua mereka bertempur habis-habisan. Kami ucapkan selamat bagi tim-tim yang sudah lolos dan kami harapkan fokus mempersiapkan diri menghadapi putaran zona Sumsel," ujar Zulkarnain.

Menurut Zul sapaannya, sudah menunggu tim yang lolos putaran Liga Pelajar Piala Menpora Sumsel U-14, yakni SSB Persegrata

Palembang, SSB Binaan Asosiasi SSB palembang A.

Kemudian SSB binaan Asosiasi SSB palembang B, SSB Muratara Musi Rawas Utara, SSB Binaan Diknas Oku Timur.

KLASEMEN LIGA PELAJAR U-14

GRUP A

No Tim M M S K MG-KG N

1. Bintang Muda 3 3 0 0 5-0 9

2. Elang Emas A 3 1 1 1 4-3 4

3. SAS 3 1 1 1 2-2 4

4. Azkia Soccer School 3 0 0 3 1-6 0

GRUP B

No Tim M M S K MG-KG N

1. SUFA 3 3 0 0 10-0 9

2. Binatama 3 2 0 1 7-2 6

3. Patra Muda 3 0 1 2 0 6 1

4. Elang Emas B 3 0 1 2 0 9 1

HASIL PERTANDINGAN

Selasa (18/7)

07.30-08.30 A SAS vs ELmas 0-0

08.30-09.30 A Bintang Muda vs Azkia 1-0

09.30-10.30 B Sufa vs Elmas B 5-0

10.30-11.30 B Patra Muda vs Binatama 0-3

11.30-12.30 A Azkia Soccer School vs Elmas A 1-4

13.30-14.30 A Bintang Muda vs SAS 2-1

14.30-15.30 B Bintama vs Elmas B 4-0

16.30-16.30 B Sufa vs Patra Muda 3-0