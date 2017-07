Gara-gara Pamer Roti Sobek Saat Hamil 6 Bulan, Model Sarah Stage Kena Kritik

SRIPOKU.COM - Seorang model asal AS mendapat kritik gara-gara pamer roti sobek.

Sebenarnya, pamer roti sobek nggak masalah sama sekali untuk seorang perempuan.

Malah hal ini bikin iri perempuan-perempuan lainnya.

Tapi model bernama Sarah Stage ini pamer roti sobek saat hamil enam bulan.

Biasanya perut perempuan hamil enam bulan akan terlihat membesar.

Hal ini nggak berlaku untuk Sarah Stage.

Perutnya tetap tampak rata meskipun sedang hamil.

Ibu dua anak ini nyatanya mengalami kenaikan berat badan hanya lima kg.

Nggak seperti perempuan hamil lainnya yang beratnya tambah hingga 10 kg.

Sarah Stage dengan percaya diri menunjukkan kehamilannya ini di akun Instagram.

Bukannya mendapat pujian, praktisi fitness ini justru mendapat kritikan

"Child abuse. Egoistic to train so much," komentar hannahjulia_x.

"How os It possible 6 months!" komentar ikusi_baztertutako.

"How are you 6months pregnant w abs ? this some weird shit . ion believe it," komentar bolormemani.

"I just don't understand how your pregnant where does the baby go," komentar t.b.1.4.

"Ummm I think the baby is squished," komentar ssydney_howard.

Banyak netizen khawatir dengan keadaan bayi di dalam kandungan Sarah Stage.

Pada unggahannya, Sarah Stage memberikan klarifikasi atas kritikan para netizen.

Menurutnya, bayi dalam kandungannya masih sehat dan bertumbuh dengan baik. (TribunStyle.com/Archieva Prisyta)

Penulis: Archieva Nuzulia Prisyta Devi

Sumber: TribunStyle.com

