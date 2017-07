Ada Fans Ayu Ting Ting Berkata Kasar, Petinggi Pesbukers Unggah Foto Mengejutkan dengan Kalimat ini

SRIPOKU.COM -- Sebelum pedangdut Ayu Ting Ting diketahui dikeluarkan dari program komedi situasi atau sitkom 'Pesbukers' yang ditayangkan stasiun televisi swasta Antv, Managing Director Antv, Otis Hahijary sempat menyampaikan sebuah peringatan.

Peringatan dari Otis untuk Ayu Ting Ting dan kawan-kawan disampaikan melalui akunnya pada Instagram @otis__hahijary.

Pada Minggu (9/7/2017), Otis mem-posting tulisan berbunyi,

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya).

Lalu, tulisan bergambar lainnya bernada peringatan juga di-posting masih pada hari yang sama.

"Pesbukers Live will start at 16:30, be punctual!!! come as you’re requested!!! if you’re late, you are out!!!!" (Pesbukers akan mulai disiarkan langsung pada pukul 16:30. Tepat waktu!!! Datang sesuai dengan yang telah ditentukan!!! Jika kamu terlambat, kamu keluar!!!!)

Kedua tulisan bergambar tersebut di-mention kepada akun Ayu Ting Ting @ayutingting92, Ruben Onsu @ruben_onsu, Raffi Ahmad @raffinagita1717, Jessica Iskandar @inijedar, Zaskia Gotik @zaskia_gotix, Vega Darwanti @vegadarwanti123, Vicky Prasetyo @vickyprasetyo777, Firman Shiro @shirofirman, dan Mira Syamsia Ahmad @mirasyamsiahahmad.

Rupanya peringatan Otis yang berbuah pada pemecatan memicu kemarahan dari para fans Ayu Ting Ting atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan Balajaer.

Melalui Instagram, beberapa Balajaer bahkan mengeluarkan kata-kata kotor untuk menghujat Otis sebagai bentuk "pembalasan dendam" atas keputusan dia.

Akun @dhikasamarinda, misalnya, menulis kalimat yang cukup membuat Otis syok..