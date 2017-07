Inilah, Sosok di Balik Lagu-lagu Film Disney

SRIPOKU.COM, ANAHEIM - Siapa tidak kenal lagu "Beauty and the Beast" atau "Colors of the Wind" dari film Pocahontas.

Ada sosok yang tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan lagu-lagu dari film-film keluaran Disney seperti Beauty and the Beast, Aladdin, Hunchback of Notredame, ataupun Tangled.

Dialah Alan Menken, komposer musik panggung dan film sekaligus pianis yang menciptakan lagu-lagu dari film-film animasi tersebut.

Pada penyelenggaraan D23 Expo di Anaheim Convention Center, Aneheim, California, Menken memberikan persembahan khusus kepada para fans Disney, Minggu (16/7/2017).

Dalam konser bertajuk "A Whole New World with Alan Menken" itu, Menken menyanyikan tembang-tembang karya yang sudah dibuatnya sejak ia mengawali karier sebagai musisi.

Konser itu dibuka oleh aktor Zachary Levi, pemeran Flynn dalam film animasi produksi Disney, Tangled.

Sebagai informasi, Levi dan lawan mainnya dalam Tangled, Mandy Moore, berduet dalam lagu "I See The Light".

Mengawali konsernya, Menken bercerita tentang masa kecilnya. Menken menuturkan dia datang dari keluarga dokter gigi. Kakeknya dokter gigi, ayah, dan pamannya pun berprofesi sama.

Meskipun demikian, ia lebih tertarik pada musik. Ia pun berlatih piano dan mulai menciptakan lagu.