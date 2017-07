Duel Hidup-Mati Hari Kedua Liga Pelajar U-14 Piala Menpora

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Kick off Liga Pelajar U-14 Piala Menpora di hari pertama berlangsung seru dan menegangkan. Masing-masing tim langsung tancap gas demi mengamankan poin.

Total ada delapan tim bersaing ketat demi mengamankan 4 tiket zona Palembang II untuk melaju ke Regional Sumsel, di Lapangan Angkasa Lanud Palembang, Senin (17/7).

Menurut Koordinator BLiSPI (Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia) Wilayah Sumsel, Zulkarnain SSos, masing-masing memiliki peluang untuk lolos ke babak regional, kuncinya adalah pertandingan di hari kedua Selasa (18/7).

"Hari kedua akan berlangsung ketat. Karena hari ini semua tim baru menjalani satu pertandingan, maka dihari kedua akan bertempur habis-habisan," ujar Zulkarnain.

Adapun hasil pertandingan di hari pertama yakni Elang Emas A harus mengakui ketangguhan Bintang Muda dengan skor 0-2, sementara itu, Sriwijaya Asah Soccer menang 1-0 atas Azkia Soccer School.

Adapun Elang Emas B bermain 0-0 lawan Patra Muda. Adapun Sufa menang 2-0 atas Binatama.

"Dengan hasil ini semuanya berpeluang, karena semua tim akan menjalani masing-masing 2 pertandingan," ujar Zulkarnain.

Menurut Zul sapaannya, meski di hari pertama mereka kalah, belum tentu akan kalah di hari kedua, karena pasti ada pembenahan dan evaluasi.

Terlebih lagi dia melihat, kekuatan semua tim merata, sehingga peluang untuk lolos di hari kedua lebih besar.

Selasa (18/7)

07.30-08.30 SAS vs ELmas

08.30-09.30 Bintang Muda vs Azkia

09.30-10.30 Sufa vs Emas B

10.30-11.30 B Patra Muda vs Binatama

11.30-12.30 A Azkia Soccer School vs Elmas A

13.30-14.30 A Bintang Muda vs SAS

14.30-15.30 B Bintama vs Elmas B

15.30-16.30 B Sufa vs Patra Muda