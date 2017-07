Bukan PushUp Bra, Inilah Jenis BH yang Wajib Dimiliki Wanita Berpayudara Kecil

She Finds

SRIPOKU.COM - Ukuran dada bagi wanita adalah perkaran klasik yang masih saja dipermasalahkan.

Mereka yang memiliki payudara besar terkadang menginginkan yang kecil saja.

Namun, sebaliknya, yang memiliki dada kecil justru mengidam-idamkan ukuran lebih.

Hal ini tentu berpengaruh dengan bra yang akan dipakai.

Bagi wanita yang kurang beruntung, belanja bra tidaklah selalu mudah.

Karena beda merek tentunya juga beda ukuran yang tertera.

Anggota komite dari The Little Bra Company, Emily Lau merancang bra yang disesuaikan dengan dadanya dan punggungnya yang kecil, dilansir dari She Finds.

Bra tersebut memiliki bantalan push up yang praktis.

Jenis ini bisa membuat tubuhmu tampak curvy dengan alami.