Terungkap, Antv Beberkan Fakta Mengapa Ayu Ting-ting Hengkang. Ayah Ozak :Dari Pada Kecewa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

SRIPOKU.COM - Pihak ANTV angkat bicara mengenai sejumlah unggahan Instagram Managing Director ANTV Otis Hahijary yang disebut-sebut menjadi penyebab hengkangnya pedangdut Ayu Ting Ting dari program televisi Pesbukers.

"Posting-an Instagram Pak Otis sebenarnya normatif, ya, untuk mengingatkan. Mengingatkannya juga nggak untuk satu orang aja. Tapi, lebih ke banyak, ke artis-artis, tim ANTV, dan krunya. Messages itu normatif karena kami sering juga mendapat hal seperti itu," ujar Nugroho Agung Prasetyo selaku Corporate Communications Manager ANTV ketika dihubungi, Jumat (14/7/2017).

"Ada beberapa hal yang harus diingat orang-orang di ANTV bahwa harus memberikan yang terbaik untuk ANTV dengan bekerja kreatif, bekerja keras, mawas diri, dan yang utama adalah disiplin. Untuk apa? Agar semua unsur di tim bisa menghasilkan karya-karya yang baik untuk penonton, pemirsa TV. Pak Otis juga sering bilang bahwa keberhasilan napas ANTV itu, ya, disiplin. Pak Otis juga orang yang disiplin," lanjutnya.

Nugroho Agung Prasetyo juga menilai wajar jika terdapat teguran kepada artis maupun kru demi keberhasilan stasiun televisi tempat mereka bekerja.

"Rasanya wajar ketika management memberi semacam teguran untuk siapa aja, untuk semua kru, nggak cuma ke artis mana. Persaingan lembaga penyiaran sangat kompetitif dan dinamis. Jadi, wajar," ucapnya.

Sementara itu, pada Jumat (14/7/2017), Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, bertutur bahwa hengkangnya pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut dari Pesbukers memang berkaitan dengan sindiran Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV melalui sejumlah unggahan di Instagramnya.

Ayu Ting Ting ()

Dikisahkan Abdul Rozak, ketika itu, Ayu Ting Ting yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka tampil pada sebuah acara off air memang berpotensi terlambat datang ke acara Pesbukers.

Pada saat yang sama, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.