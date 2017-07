Gara-gara Panggilan Selamat, Account IG Chika Dibanjiri Komentar

SRIPOKU.COM - PERNIKAHAN beda usia yang terpaut jauh antara Selamat Riadi (16) dan Rohaya (71) ternyata membawa berkah bagi akun Instagram Chika Jessica, @@ckjessica25.

Berbagai Komentar dari para netizen yang menggelitik memenuhi akun Instagram usai Chika menjadi pendamping Deddy Corbuzier pada talkshow Hitam Putih yang disiarkan secara live disalah satu televisi swasta nasional.

Deddy Corbuzier dan Chika Jessica dalam acara tersebut melontarkan berbagai pertanyaan untuk pasangan pengantin baru asal Kabupaten Baturaja, Provinsi Sumsel.

Saking polosnya, jawaban Selamat justru mengundang gelak tawa. Bahkan tak jarang memanggil Chika dengan ucapan, “Mbak Chika...Mbak Chika.”

Seperti dilansir TribunStyle dari akun Instagram @ckjessica25, ternyata panggilan khas ala Selamat untuk Chika ini berbuntut panjang. Tak sedikit netizen yang terngiang dengan panggilan tersebut.

Panggilan dari Slamet untuk Chika ini ternyata berdampak pada akun Instagram pribadi artis berusia 29 tahun tersebut. Mereka pun langsung membanjiri kolom komentar postingan Chika Jessica dengan panggilan ‘mbak chika mbak chika’ seperti yang dilontarkan oleh Selamat.

“#KorbanSlamet

Yang ngerti,yang tadi abis nonton @officialhitamputiht7 HITAM PUTIH

Yukkk silahkan ada yg mau nambahin biar jadi 2000 komen (REKOR seumur2 punya instagram ) gegara si slamet

To all comenters, makasih loh you MADE MY DAY BANGET...”

Bahkan postingan Chika tersebut sudah dikomentari lebih dari 3000 komentar berisi kata-kata yang sama.

@cici_wulan_sari : “Mbak cika mbak cika.”

@mutiacamay : “Mbak chika mbak chika.....”

@kymora_kymora : “Mbak cika Mbak cika haahaaa.”

@febry_yeja : “Mba cika, mba cika sumpah ngakak parah tadi mlm.”

@satiyaputrybk : “Mbak cika mbg cika...santai be enjoy.”

Virus mbak chika mbak chika masih saja menyerang instagram Chika Jessica. Apapun yang ia posting selalu dikomentari seperti itu

Bahkan saat dirinya mengendorse sebuah produk.

Sampai kapan virus ini akan menyerang Chika?