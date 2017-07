Video Klip Sexy Dua Lipa "New Rules" Dicover Oleh Para Pria Gay Genit!

SRIPOKU.COM - Apakah kamu anak kekinian?

Kalau iya, pasti kamu tahu dong sosok vokalis bernama Dua Lipa?

Nama sosok Dua Lipa ini sendiri bisa dianggap baru melambung pada beberapa waktu belakangan ini!

Sebagai anak dari penyanyi rock Dua Lipa, Bakatnya nggak diragukan lagi.

Dua Lipa punya darah seni dalam tubuhnya dari ayahnya.

Selain menuruni bakat ayahnya, Dua Lipa memang pada dasarnya ingin berkecimpung di bidang musik.

Lagu-lagunya banyak menjadi trending di tangga lagu berbagai negara.



Setelah hits Blow Your Mind (Mwah) dan Scared to Be Lonely bersama Martin Garrix, Dua Lipa kembali muncul dengan lagu yang fresh baginya, 'New Rules'.

Lagunya sendiri bisa dibilang cukup hits loh di kalangan kekinian!

Video klipnya di Youtube sendiri sudah menembus angka 14,9 viewer terhitung pada hari ini (15/7/2017)