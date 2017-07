Duel Elmas-Bintang Muda Jadi Laga Pembuka

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Pertandingan Elang Emas versus Bintang Muda akan menjadi pertandingan pembuka Liga Pelajar U-14 Piala Menpora di Lapangan Angkasa Lanud Palembang, Senin (18/7).

Pertandingan ini sendiri akan berlangsung selama dua hari 13-14 Juli diikuti 8 tim.

Adapun tim-tim peserta yakni, Pool A ada Elang Emas A, BMP, SAS, Azkia. Sementara di pool B diikuti Elang Emas B, Patra Muda, Sufa dan Bina Tama.

"Total 8 tim, seperti biasa di zona ini akan kita ambil 4 tim yang akan lolos ke putaran regional Sumsel," jelas Korwil BLiPI Sumsel, HAZ Zulkarnain SSos, Sabtu (15/7).

Menurut dia, sistem tetap menganut kompetisi dengan sistem poin, tim paling tinggi poinnya akan lolos.

Liga Pelajar U-14 yang dibawa koordinasi Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) ini, sudah menyelesaikan zona Palembang I yang sudah meloloskan 4 tim terbaik yakni Askot SSb A dan B, kemudian Murata dan Persegrata.

"Ini merupakan zona Palembang 2 yang kita gelar," ujar Zul.

JADWAL LIGA PELAJAR U-14

Senin (17/7)

13.00-14.00 Emas A vs Bintang Muda

14.00-15.00 SAS vs Azkia

15.00-16.00 Elmas B vs Patra Muda

16.00-17.00 Sufa vs Binatama

Selasa (18/7)

07.30-08.30 SAS vs ELmas

08.30-09.30 Bintang Muda vs Azkia

09.30-10.30 Sufa vs Emas B

10.30-11.30 B Patra Muda vs Binatama

11.30-12.30 A Azkia Soccer School vs Elmas A

13.30-14.30 A Bintang Muda vs SAS

14.30-15.30 B Bintama vs Elmas B

16.30-16.30 B Sufa vs Patra Muda