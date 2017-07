PDAM Bangun Intake di Ogan, Warga Sekitar Senang dan Bahagia

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang memulai pembangunan intake Ogan dan IPA Ogan di kawasan Jakabaring tepatnya di Jl Pangeran Ratu.

Hal ini dilakukan untuk menambah penyaluran air bersih di wilayah Seberang Ulu, dari sebelumnya hanya 600 liter per detik menjadi 1200 sampai 1400 liter per detik.

Dengan adannya penambahan ini, Pemkot Palembang melalui PDAM Tirta Musi optimis bisa mengalirkan air bersih selama 24 jam.

Walikota Palembang, Harnojoyo, usai melakukan pemasangan tiang pancang pertama untuk pembangunan intake Ogan, Jumat (14/7) mengatakan, dengan adanya pembangunan ini kebutuhan pelayanan air bersih untuk masyarakat di kawasan Seberang Ulu (SU) bisa terpenuhi.

"Target selesai pembangunan Intake dan IPA Ogan ini sekitar pertengahan tahun 2018, paling tidak itu Mei sudah selesai. Pokoknya Asian Games itu air bersih untuk kawasan Jakabaring dan sekitarnya ini sudah tercover semuanya. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dalam mendapatkan air bersih, selama 24 jam air bersih bisa mengalir ke wilayah ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah pelanggan yang ada di kawasan SU ini diketahui berjumlah 60 ribu lebih yang terdaftar di Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, dengan selesainya pembangunan Intake dan IPA ini nanti, 40 ribu pelanggan bisa segera mendapatkan aliran air bersih yang bersumber dari Sungai Musi.

"Ya kita berharap kedepannya kita bisa membangun lagi dengan kapasitas yang lebih besar bahkan bisa mencukupi kebutuhan hingga 80 ribu pelanggan. Diketahui kebutuhan aliran di kawasan Ulu ini sekitar 800 liter per detik dan sudah terpakai 300 liter per detik jadi kita masih punya cadangan 200 liter per detik dengan begitu kita perkirakan ini bisa menjamin kebutuhan air bersih hingga 2023 nanti," ujarya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Musi Palembang, Cik Mit menambahkan, adanya penambahan ini berkapasitas minimun 1.200 liter per detik.

Namun jika di optimalkan bisa mencapai 1.300 hingga 1.400 liter per detik dimana ini berarti intake dan pelanggannya bisa langsung terkoneksi.

"Prediksi kita dengan penambahan ini nanti pelayanan kependuduk bisa dilakukan selama 24 jam," ujarnya.