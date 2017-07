Tak Lagi di Pesbukers, Begini Aktivitas Ayu Ting Ting Sekarang, Yang Sabar Ya Ayu!

SRIPOKU.COM - Kabar Ayu Ting Ting tak lagi bermain di acara Pesbukers menjadi perbincangan warga net.

Sebelumnya banyak spekulasi yang menyebut bahwa pedangdut berusia 25 tahun ini dipecat dari Pesbukers karena tak disiplin.

Adapula yang menyangka Pesbukers lebih memilih mengajak gabung Nagita Slavina karena lebih meningkatkan rating Pesbukers.

Namun ayah dari Ayu, Abdul Rozak kemudian membeberkan alasan mengapa ibu dari Bilqis itu berhenti main di Pesbukers.

"Iya (Ayu Ting Ting sudah tidak di Pesbukers). Betul, Ayu sangat sibuk dengan jadwalnya," ujar Abdul Rozak melalui aplikasi berbalas pesan, Selasa (11/7/2017).

Baru-baru ini isu Ayu Ting Ting didepak dari program televisi Pesbukers memang ramai diperbincangkan.

Isu tersebut bermula dari sejumlah unggahan Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV pada akun Instagramnya.

Mula-mula, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.

Setelahnya, Otis Hahijary mengunggah foto lain yang memuat tulisan, "Pesbukers Live will start at 16.30, be punctual! Come as you're requested! If you're late, you are out!"

Melalui unggahan tersebut, ia meminta para pengisi acara Pesbukers untuk datang tepat waktu. Siapa pun yang terlambat datang akan dikeluarkan.

Kedua unggahan tersebut ditandai pula kepada para pengisi Pesbukers, yakni Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Jessica Iskandar.

Vega Darwanti, Vicky Prasetyo, Firman selaku manajer Ayu Ting Ting, dan Mira selaku manajer Raffi Ahmad.

Warganet pun berspekulasi bahwa unggahan Otis Hahijary itu sesungguhnya ditujukan kepada Ayu Ting Ting.

Otis Hahijary juga sempat membalas komentar warganet dengan berujar bahwa Pesbukers akan tetap menjadi tontonan seru kendati tanpa kehadiran Ayu Ting Ting.

Isu didepaknya Ayu Ting Ting yang bermula dari unggahan tersebut pun seakan dibuktikan dengan tidak adanya pelantun lagu Sambalado itu dalam siaran langsung Pesbukers, Senin (10/7/2017).

Ramai jadi perbincangan karena tak lagi bermain di Pesbukers, Ayu Ting Ting baru-baru ini mengunggah sebuah video di Instagram story miliknya.

Ia nampak tengah menyetir mobil dan memutar lagu india.

Sambil merekam jalanan yang dilewatinya, ia menuliskan caption "alone is better" yang artinya sendiri lebih baik.

Hal ini mendapat tanggapan dari penngemar dan haters Ayu.

"ya..lebih baik kamu sendiri dulu..sabarlah dan tetap tersenyum. jangan bersedih."

Sedangkan para haters justru memberikan komentar sumpah serapah.

"mampus..makanya jangan gatel sama laki orang."

(*)

Berita ini telah dipublikasikan di situs TribunSolo.com dengan judul:

Tak Lagi Main di Pesbukers, Ayu Ting Ting Posting Seperti ini di IG Story. Kecewa Berat?