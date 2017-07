Google Doodle Hari Ini, Rayakan Ulang Tahun Eiko Ishioka, Siapakah Dia?

SRIPOKU.COM - Wajah laman pencari Google hari ini, Rabu (12/7/2017), memperlihatkan serial doodle bertema fesyen. Ada maneken berkalung meteran kain, gantungan baju dan hanger, hingga gaun yang apik.

Digeser ke samping, ada pula doodle yang memperlihatkan peran serta topeng teater. Simbol-simbol itu dibuat untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 seniman sohor asal Jepang, Eiko Ishioka.

Perempuan kelahiran 1938 tersebut merupakan seorang art director, perancang busana, dan graphic designer kenamaan. Karya Eiko Ishioka tak hanya berbentuk seni murni di atas panggung dan layar film, namun juga di sektor periklanan dan media massa.

Ia merancang seragam untuk kontingen Swiss, Kanada, Jepang, dan Spanyol, pada ajang internasional Olimpiade Musim Dingin 2002 si Salt Lake City. Eiko Ishioka juga yang mendesain kostum pada upacara pembukaan Olimpiade 2008 di Beijing.

Deretan penghargaan menjadi bukti apresiasi dunia atas buah tangan Eiko Ishioka. Antara lain, ia memenangkan Piala Academy Award untuk kategori Best Costume Design pada film Bram Stoker’s Dracula garapan Francis Ford Coppola pada 1992.

Ia juga masuk sebagai nominasi pada kategori yang sama di tahun 2012 untuk film Mirror Mirror karya Tarsem Singh. Beberapa film yang memuat ide dan karya Eiko Ishioka lainnya adalah Closet Land, The Cell, The Fall, Mishima: A Life in Four Chapters, Immortals, dan Theresa: The Body of Christ.

Di bidang musik, Eiko Ishioka pernah membuat karya visual untuk album Tutu milik Miles Davis. Karyanya itu dianugerahi Grammy Award tahun 1987.

Perempuan multi talenta itu masih terus berkarya hingga akhir hayatnya. Ia mengembuskan nafas terakhir di usia ke-73 pada tahun 2012.

Penulis: Fatimah Kartini Bohang

