Derby Palembang Buka LPI U-16

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Pertandingan antara tim unggulan Assosiasi SSb Kota Palembang A versus Binatama menjadi laga pembuka Liga Pelajar Piala Kemenpora U-16, di Lapangan Angkasa Talang Betutu, Kamis (13/7) pagi.

Duel ini dipastikan seru mengingat keduanya adalah tim-tim yang digadang-gadang akan lolos ke tingkat nasional.

"Pertandingan ini diikuti 8 tim untuk zona Palembang, digelar dua hari yakni 13-14 Juli," ujar Koordinator Pelaksana LPI U-16, Zulkarnain SSos, Rabu (12/7).

Menurut dia, untuk hari pertama akan digelar 8 pertandingan, dimana semua tim akan saling bertemu untuk dua grup.

Sementara itu, untuk hari kedua ada 4 pertandingan.

Dalam lagi ini tidak ada semifinal dan final, karena akan dibuat penilaian berdasarkan sistem skoring, siapa tim dengan skor tertinggi maka dialah yang lolos dari mewakili dua grup ini.

"Artinya pertandingan ini akan berlangsung sangat ketat, karena selisih gol juga akan berpengaruh apakah mereka lulus atau tidak," jelas Zul sapaannya.

Menurut Zul, untuk zona Palembang hanya satu kali digelar.

Sisanya digelar di zona masing-masing yang sudah tentukan.

Khusus untuk Zona Muba sudah meloloskan satu tim yakni SYSA Muba, sementara itu, Zona OKU Timur meloloskan Martapura FC,

untuk region Lahat dan OKU Selatan serta Lubuk Linggau masih menunggu laporan.

"Target kita diambil menjadi 12 tim yang akan menjalani putaran final untuk regional Sumsel di Lapangan Aneka Plaju pada 22-23 Agustus mendatang," ujarnya.

Total ada 8 pertandingan di hari pertama

13 Juli 2017

No Pukul Pool Pertandingan

1 07.30-08.30 B ASSb Palembang A vs Binatama

2 08.30-09.30 B Gandus Putra vs ASSb Palembang C

3 09.30-10.30 A ASSb Palembang A vs Bintang Muda

4 10.30-11.30 A Betung vs SAS

5 11.30-12.30 B Gandus Putra vs ASSb Palembang B

6 13.00-14.00 B Binatama vs ASSb Palembang C

7 14.00-15.00 A Betung vs ASSb Palembang A

8 15.00-16.00 A Bintang Muda vs SAS

14 Juli

9 07.30-08.30 A SAS vs ASSb Palembang A

10 08.30-09.30 B ASSb Palembang B vs ASSb Palembang C

11 09.30-10.30 A Bintang Muda vs Betung

12 10.30-11.30 B Binatama vs Gandus Putra