Diisukan Putus, Ariel Tatum Kepergok Kamera Bersama Pria Lain dan Lakukan Hal Mengejutkan

Alih-alih menghapus fotonya dengan sang kekasih, Ariel justru mengaku tengah vakum dari media sosial dan televisi.

Ungkapan tersebut ia tunjukkan dalam unggahan sebuah foto.

"After a long consideration, I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you!" tulis Ariel dalam foto tersebut.

Kabar keretakan hubungan Ariel dan Ryuji belum dikonfirmasi secara resmi.

Belum ada keterangan yang dikeluarkan oleh keduanya.

Namun, pada Senin (10/7/2017) Ariel Tatum terekam kamera sedang berduaan dengan seorang aktor tampan.