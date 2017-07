Terkuak, Ini 5 Mimpi Bercinta yang Sering Dialami Pria dan Wanita, dan Artinya

SRIPOKU.COM - Mimpi basah dalam istilah kita untuk menyebutkan mimpi bercinta, biasanya menjadi tanda bagi seorang remaja beralih menjadi dewasa atau sering disebut Akil Baligh.

Namun tidak hanya saat itu saja.

Secara rutin sebenarnya pria dan wanita bisa mengalami mimpi basah.

Khusus pria, biasanya mereka akan mengalami mimpi basah saat kantung yang menampung sperma penuh dan harus keluar yang berujung mimpi basah.

Tapi tahukah, ternyata mimpi bercinta bagi pria dan wanita memiliki makna tersendiri.

Bukan mitos atau ramalan, dilansi dari stumbleupon arti mimpi berdasarkan psikologis seseorang.

Biasanya, bangun dari mimpi bercinta bisa seperti merasa kembali dari fantasi atau pulih dari mimpi buruk.

Karena ada yang menginginkan mimpi itu terjadi, ada pula yang menganggap mimpi itu adalah hal buruk.

Portal berita Best According mengungkapkan sebuah studi tahun 2007 yang dilakukan oleh American Academy of Sleep Medicine, yang menyatakan, dekat dengan delapan persen pria dan impian perempuan terlibat seks dalam mimpi, Science Daily melaporkan.

Sementara beberapa psikolog mempertahankan bahwa mimpi menggambarkan keinginan alam bawah sadar, yang lain percaya bahwa mereka mencerminkan lebih dari angan-angan.