Heboh Dibully di Instagram, Video Donald Trump Memperlakukan Marinirnya Viral!, Aslinya Begini

SRIPOKU.COM - Donald Trump selalu saja menuai kontroversi sejak dilantik menjadi Presiden Amerika ke 45.

Usai kebijakannya yang dikecam karena tidak menerima pengungsi dari negara lain, banyak yang antipati dengan pengusaha kaya raya ini.

Bahkan baru-baru ini, Trump juga dibully akibat salah tulis nama di instagramnya ketika mengunggah foto.

Trump melalui akun Instagramnya @realdonaldtrump mengunggah foto bersama pejabat negara dari Singapura bernama Lee Hsien Loong.

Namun, Trump justru menuliskan caption kalau dia sedang bersama Presiden Indonesia Joko Widodo.

Sontak postingan itu mengundang komentar bernada nyinyir.

Salah posting ()

@martinjhonsonn: "Indonesian president..?? Are you kidding Trump."

@aryoariotedjo: "So he is not the President of Indonesia?"

Tapi, meski selalu menuai kontroversi.