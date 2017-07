Video Buka Kancing Baju Nikita Mirzani Mau Perlihatkan Ini

TRIBUN-VIDEO - COM- Aktris Nikita Mirzani selalu menjadi buah bibir lantaran hidupnya yang kontroversial.

Ibu dua anak ini memang kerap memamerkan tubuhnya dengan memakai baju terbuka.

Bahkan penampilan seksinya itu sering ia bagikan pada para follwernya di Instagram yang mencapai 3,2 juta.

Beberapa waktu yang lalu, wanita yang kerap dipanggil Niki itu membagikan foto dan video-video seksi melalui postingan Instagramnya.

Dalam postingan tersebut, Niki menyebut dirinya akan memeberikan sebuah kejutan.

Nikita Mirzani (ist)

"Something is coming soon," itulah tulisan yang tertera di foto Niki, 26/6/2017 lalu.

Kemudian Niki juga membagikan sebuah video yang mengumbar keseksiannya.

Sambil tersenyum ia menunjuk dadanya seolah ingin menunjukkan sesuatu.

Namun lagi-lagi, dirinya hanya memberi sedikit bocoran tentang kejutannya tersebut.

"Something new.