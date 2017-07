Sebelum Ijab Qobul, Tyas Mirasih Bagikan Kebahagian Lewat Postingan Ini, Selamat Ya!

SRIPOKU.COM -- Hari ini, Sabtu (8/7/2017), artis peran Tyas Mirasih melangsungkan pernikahan dengan Raiden Soedjono.

Setelah melakukan serangkaian acara seperti berziarah ke makam orang tua dan menggelar pengajian, Tyas pun siap melepas masa lajangnya hari ini.

Di akun Instagramnya, @tyasmirasih, Tyas mengunggah foto dirinya saat berias untuk prosaes ijab qobul.

"his is it!! Bismillah! Bless our journey Allah.," tulisnnya.

Diunggahan sebelumnya, Tyas juga mengunggah foto pakaian yang ia kenakan untuk momen bahagianya hari ini.

Atas postingan Tyas hari ini, netizen pun menyampaikan selamat untuk Tyas.

mandmatelier: Happy wedding day kak tyas

linalintoeq: Semoga berbahagia selalu,,,,

ayuwidi99: Happy wedding kaaa, so happ

nindimiguna: Congratsss, happy wedding !

assyifawu: Bismillah d lancarkan ka @tyasmirasih hiks terharu

tika.mustika96: Happy wedding ka, SAMAWA yah

