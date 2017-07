Perangi Bakteri Modern, Ilmuwan Keluarkan Senjata Ampuh Zaman Dulu

SRIPOKU.COM - Baru satu abad berlalu sejak antibiotik dianggap sebagai revolusi pengobatan dalam sejarah manusia. Namun, kini sisi buruk dari “revolusi” ini telah terungkap setelah bakteri- bakteri modern yang kebal antibiotik bermunculan di seluruh dunia.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebut kekebalan bakteri sebagai “salah satu ancaman terbesar untuk kesehatan global, keamanan pangan, dan perkembangan masa kini” dan menurut Centers for Disease Control and Prevention, ada dua juta kasus dan 23.000 kematian akibat infeksi yang kebal antibiotik di Amerika Serikat setiap tahunnya.

Untuk menangani hal ini, para ilmuwan pun mulai melihat kembali catatan mereka mengenai sebuah senjata ampuh dari awal 1900-an.

Disebut bacteriophage yang berarti “pemakan bakteri”, senjata ini sebenarnya tidak benar-benar memakan bakteri, melainkan virus yang menginfeksi bakteri kemudian meledakkannya dengan mereplika diri.

Kemampuan ini pertama kali diamati oleh ilmuwan Inggris, Frederick Twort, pada tahun 1915 dan dua tahun kemudian kembali dikonfirmasikan oleh pakar mikrobiologi Kanada dan Perancis, Felix d’Herelle.

Akan tetapi, bacteriophage sangat sulit untuk diisolasi, dimurnikan, dan diaplikasikan kepada manusia. Dikombinasikan dengan kemunculan antibiotik yang tersedia dalam jumlah banyak dan efektif membunuh bakteri, bacteriophage pun dengan segera dilupakan oleh dunia pengobatan.

Kini, senjata ampuh ini dibangkitkan kembali dengan nama baru, yakni terapi phage. Semakin banyak juga para pakar pengobatan yang menggunakan terapi ini untuk mengobati penyakit bakteri yang gagal diobati oleh antibiotik. Pada tahun 2016, misalnya, terapi ini terbukti mampu menyelamatkan seorang pria di San Diego yang seharusnya meninggal akibat penyakitnya. Sejak saat itu, kesuksesan demi kesuksesan dituai oleh terapi phage.

Carl Merril, mantal ilmuwan dari National Institutes of Health yang telah mempelajari bacteriophage selama 50 tahun mengatakan kepada The Washington Post 2 Juli 2017, kita benar-benar membutuhkan sesuatu untuk mengobati infeksi yang kebal antibiotik, jadi kita meniliki kembali virus-virus ini dengan pengetahuan dan teknologi yang baru.

Sayangnya, terapi phage maupun bacteriophage belum mendapatkan persetujuan meluas dari lembaga-lembaga kesehatan dunia seperti Food and Drug Administation (FDA) di AS untuk digunakan kepada manusia, kecuali dalam situasi yang mengancam jiwa seperti kasus pada tahun 2006. Namun, beberapa negara seperti Rusia dan Georgia telah menggunakannya sebagai alternatif dari antibiotik.