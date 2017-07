Lenovo Umumkan Harga Moto Z2 Play di Indonesia

SRIPOKU.COM - Lenovo akhirnya mengumumkan banderol harga smartphone terbaru Motorola, Moto Z2 Play, untuk pasar Indonesia. Smartphone penerus seri Z Play tersebut dijual dengan harga Rp 6,499 juta.

Banderol ini tak terpaut jauh dengan harga pasar global, 499 dollar AS atau sekitar Rp 6,6 juta. Moto Z2 Play dijual lebih mahal ketimbang pendahulunya. Moto Z Play dibanderol Rp 5,9 juta saat diperkenalkan di Indonesia pada Januari 2017 lalu.

Dengan harga yang lebih tinggi, Moto Z2 Play menawarkan sejumlah pembaruan, seperti body yang lebih tipis dan ringan, prosesor Snapdragon 626 octa-core 2,2 GHz, RAM yang lebih besar 4 GB, dan hasil foto yang lebih baik dengan sensor 12 MP di belakang dan 5 MP untuk selfie. (Baca: Sama-sama Modular, Apa Beda Moto Z2 Play dan Moto Z Play?)

Dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Sabtu (8/7/2017), Lenovo Indonesia akan membuka pemesanan awal (pre-order) Moto Z2 Play mulai tanggal 10 Juli hingga 21 Juli 2017.

Peminat bisa memesannya di tiga situs belanja, yaitu Blibli.com, Dinomarket.com, dan Lazada.com. Belum ada informasi kapan pemesan bisa mendapatkan unitnya.

Pemesan awal Moto Z2 Play berhak mendapatkan gratis paket khusus Box Moto berisi edisi terbatas dari carbon style cap mods dan metal bumper, selfie stick, serta screen liquid protection kit. Selain itu, ada potongan harga hingga Rp 500.000 dari bank tertentu dan paket bundling dari empat operator seluler.

Moto Z2 Play versi Indonesia tersedia dalam RAM 4 GB, memori penyimpanan 64 GB, dan warna emas dan abu-abu.

Sebagai kelengkapan masuk ke pasar Indonesia, Lenovo memastikan sudah memenuhi kewajiban penggunaan komponen lokal. Augustin BecQuet, Executive Director and General Manager of ASEAN, Lenovo Mobile Business Group and Motorola Mobility, Moto Z2 Play sudah memenuhi aturan kandungan komponen lokal di Indonesia.

Seperti diketahui, untuk memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen, Lenovo merakit ponsel Moto di fasilitas pabrik di Serang, Banten, melalui kerja sama dengan pabrik TDK.

Lenovo Umumkan Harga Moto Z2 Play di Indonesia