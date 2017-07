Terinspirasi dari Karya Christopher Nolan, The Batman Terbaru Akan Sangat Emosional

SRIPOKU.COM - Sutradara "The Batman," Matt Reeves, mengaku telah menemukan cerita apa yang nantinya akan tersaji di film terbarunya itu.

Ia menyebutnya dengan istilah "a noir, detective version of Batman."

Dilansir dari Yahoo! Movies, Reeves mengatakan jika ia berniat untuk menceritakan kisah yang sangat emosional dari sang jagoan kelelawar tersebut.

"Ini adalah harapan saya untuk menceritakan kisah Batman yang sangat emosional," ujar Reeves saat mempromosikan War for the Planet of the Apes.

"Batman berupaya melakukan hal yang benar di dunia yang amat tak sempurna.

"Sebuah dunia yang dipenuhi banyak korupsi, yaitu manusia," imbuhnya.

Selama wawancara, ia mengakui jika Christopher Nolan merupakan inspiratornya, terutama terkait pendekatannya dalam pembuatan film di genrenya.

"Apa yang saya suka dari apa yang Nolan telah lakukan adalah ia menganggap genre ini serius," ungkap Reeves.

"Apa yang saya temukan adalah genre ini berpotensi menjadi sesuatu yang lebih. Anda bisa menggunakan banyak metafora dari genre tersebut untuk dibicarakan," jelasnya.