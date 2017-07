Gelontorkan Investasi Rp 17 Triliun, LG International Bangun Pabrik Petrokimia

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Perusahaan asal Korea Selatan, LG International dengan PT Duta Firza telah sepakat untuk mendirikan industri petrokimia di Indonesia dengan nilai investasi 1,3 miliar dollar AS atau setara Rp 17 triliun dengan kurs Rp 13.369 per dollar AS.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyarankan kepada LG agar dapat memanfaatkan penggunaan gas di Teluk Bintuni, Papua Barat dan Blok Masela, Maluku.

“Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap permintaan dari para investor. Untuk itu, melalui business meeting ini, kami berharap ada investasi dari Korea Selatan di industri strategis seperti sektor petrokimia,” kata Menperin melalui keterangan resminya, Selasa (4/7/2017).

Airlangga menjelaskan, pabrik petrokimia yang bakal dibangun oleh LG International memiliki nilai investasi sebesar 1,3 miliar dollar AS dan ditargetkan memproduksi methanol sebanyak 1 juta ton per tahun.

“Proyek mereka akan membutuhkan natural gas mencapai 90 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) dengan ekspektasi harga 1 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Saat ini, LG masih melakukan feasibility study di Bintuni,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, potensi pembangunan industri petrokimia di Bintuni karena terdapat dua cadangan gas yang dioperasikan oleh dua perusahaan, BP Tangguh sebesar 23,8 trillion standard cubic feet (TSCF) dan Genting Oil Kasuri Pte, Ltd sebesar 1,7 TSCF.

Area ini berpotensi dikembangkan untuk pabrik petrokimia yang memproduksi komoditas gas alam dalam dua fase.

Pertama, sebesar 257 MMSCFD yang dipasok dari BP Tangguh dan Genting Oil Kasuri Pte, Ltd. dengan target beroperasi pada tahun 2021 untuk menghasilkan methanol, ethylene, propylene, polyethylene, dan polypropylene.

Fase kedua sebesar 90 MMSCFD tahun 2026 dari BP tangguh untuk pabrik ammonia. Adapun, beberapa investor yang telah menyatakan minat untuk membangun industri petrokimia di Bintuni, antara lain Ferrostaal, Asahi Kasei Chemicals, LG, Mitsui, dan Sojitz.

“Untuk di Masela, pemerintah bersama dengan operator saat ini masih menghitung cadangan gas yang feasible dan alokasi gas alam di blok ini. Untuk produksi LNG dan cadangan untuk industri kimia dibuatkan skema gas pipa,” paparnya.

