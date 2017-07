Detik-detik Menegangkan Pink Terjebak di Dalam Lift, Minta Tolongnya Lewat Cara Unik Ini!

- Selebriti juga manusia biasa yang juga pernah tertimpa musibah kapanpun.

Misalnya, Pink.

Penyanyi nyentrik ini dijadwalkan tampil di Summerfest di Milwaukee, Wisconsin pada Minggu malam (2/7/2017).

Namun, kejadian tak mengenakkan terjadi.

Dirinya bersama anak perempuannya terjebak di dalam lift dalam beberapa saat.

Tak panik, pelantun lagu Stupid Girl ini lantas memberitahu keberadaannya ini lewat akun Instagram-nya.

Dia mengirim pesan dengan mengunggah foto saat dia terjebak di dalam lift.

Dalam unggahannya ini dia menuliskan caption: "Stuck in an elevator (it’s getting hot in here) (love in an elevator) (livin in a box) #help.”

Foto ini dijejali sekitar 72 ribu likes dan 500an komentar.

Beruntung nggak lama kemudian dirinya kembali mengonfirmasi kondisinya lewat Instagram.