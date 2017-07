Waktu Masih di London, Anggun C Sasmi Pernah Ditawari jadi Anggota Girlband, Bagaimana Ceritanya?

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

Penyanyi Anggun Cipta Sasmi menjalani sesi pemotretan untuk Kompas.com di The Residences at Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (13/5/2013). Wanita kelahiran 29 April 1974 ini meluncurkan album Best-of Design of Decade 2003-2013, yang berisi lagu-lagu lama dan barunya.