Video Buatan Pria Indonesia Ini Pukau Sutradara

SRIPOKU.COM- Wahyu Ichwandardi, ilustrator asal Indonesia, kembali bikin heboh dunia internet. Kali ini, ia membuat ulang trailer film Star Wars: The Last Jedi dalam tampilan animasi retro ala video game.

Kerja keras Pinot, nama panggilannya, dalam membuat video trailer tersebut membuahkan hasil luar biasa. Selain kepuasan diri, karyanya ini dipuji banyak orang. Salah satunya adalah Rian Johnson, sang sutradara dari film Star Wars: The Last Jedi.

This is damn impressive. Also, as a IIe guy the phosphorescent green glow of the IIc was always exotic and alluring. https://t.co/4L2RKb8xJe

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2017

Mark Hammill, aktor dari Luke Skywalker di film Star Wars, juga memberikan like di post yang diunggah Pinot.

Uniknya, Pinot membuat trailer tersebut dengan menggunakan perangkat jadul dari tahun 1984, Apple IIc.

Pinot, yang menetap di New York, AS, menggambar animasi trailer tersebut dengan menggunakan perangkat tablet KoalaPad yang dirilis pada tahun '80-an.

Aplikasi yang digunakannya sendiri Dazzle Draw, juga dirilis pada tahun 1984.

Proses pembuatan trailer ini cukup rumit, mengingat Pinot menggunakan perangkat dari tahun '80-an. Ia harus menggambar tiap layer menggunakan tangan, kemudian menggunakan lembar plastik yang ditaruh di atas monitor untuk menggambar tiap frame dari trailer aslinya.

Untuk proses pembuatan videonya sendiri dapat disaksikan di bawah ini.