Puncak Arus Balik Penumpang Kereta Api Diperkirakan Pada Minggu

SRIPOKU.COM , MEDAN - PT KAI (Persero) menyatakan bahwa di Medan sudah terjadi peningkatan volume penumpang arus balik sejak H+3 atau Kamis (29/6/2017), yakni mencapai 108 persen atau 180.407 orang. Di hari yang sama pada 2016, jumlah penumpang sebanyak 167.011.

Okupansi penjualan untuk kereta api ekonomi sudah mencapai 100 persen terutama kereta api ekonomi Putri Deli tujuan Medan-Tanjungbalai dan Sirexs tujuan Medan-Siantar.

Kereta api Sri Bilah Utama tujuan Medan-Rantauprapat untuk kelas eksekutif atau bisnis rata-rata sudah mencapai 95 persen. Untuk tiket tujuan Medan- Rantauparapat dan sebaliknya masih tersedia, harganya Rp 110.000 karena kelas bisnis dan eksekutif.

"Diprediksi penumpang arus balik pada hari ini di atas 15.000 orang. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+6 atau hari Minggu nanti," Humas PT KAI Divre I Muhammad Ilud Siregar, Jumat (30/6/2017).

Untuk mengantisipasi puncak arus balik tersebut, pihaknya sudah menyiapkan sarana dan armada berupa 27 lokomotif dan 70 kereta, menyiagakan petugas boarding, pengamanan dan kesehatan.

Unit posko kesehatan menyiapkan 38 petugas kesehatan meliputi dokter, paramedis dan umum, serta ambulan. Data dari posko kesehatan, penumpang yang melakukan pelayanan kesehatan dengan kondisi tidak sehat sebanyak 45 orang.

Mereka mendapat pelayanan pengobatan dan pemeriksaan gratis di unit-unit kesehatan yang di siapkan di lima lokasi yaitu stasiun Besar Medan, Rantauprapat, stasiun Kisaran, Tebingtinggi dan Binjai.

"Saya menghimbau masyarakat tidak membawa barang berlebihan karena kita membatasi berat bagasi maksimal 20 kilogram. Membawa identitas, tidak menggunakan perhiasaan mencolok dan para ibu hamil agar membawa surat keterangan dokter," ucapnya.

Jika ada penumpang yang ternyata membawa barang bawaan melebihi ketentuan, pihaknya akan mengenakan biaya tambahan sebesar Rp 10.000 untuk kelas eksekutif per kilogram, Rp 6.000 per kilogram, dan untuk bisnis dan Rp 2.000 per kilogram untuk ekonomi.

Penulis: Kontributor Medan, Mei Leandha

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://bisniskeuangan.kompas.com/ dengan Judul:

Puncak Arus Balik Penumpang KA Diperkirakan Pada Minggu