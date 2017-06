  Stok Sayuran di Pasaran Minim, Harga Ikut Melambung. Kecuali Sayur Satu Ini

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pasca Lebaran, ketersediaan sayur mayur di beberapa pasar tradisional mengalami kekurangan.

Sayur-sayuran hijau yang biasanya banjir di pasaran, beberapa hari ini tidak ditemukan di pasaran.

Seperti bayam, kangkung, dan beberapa jenis sayuran hijau lainnya.

Yang tersedia dipasaran hanya sayur hijau dari kalangan kubis atau sawi.

Salah satu pedagang sayur di Pasar Palimo, Nurhuda, Kamis (29/9) mengatakan, sejak beberapa hari ini stok sayuran lebih sedikit dibandingkan biasaannya, jadi jam sekarang (08.00) sudah habis semua.

Ini dampak masih Lebaran belum banyak yang menyuplai sayur, kemungkinan akan kembali normal lagi seminggu setelah lebaran," ujarnya.

Karena stoknya yang sangat terbatas, harga sayuran di pasaran ini juga terbilang mahal dibandingkan biasanya.

Seperti harga bayam, biasanya per ikat dijual antara Rp 2.000 per ikat sekarang dijual dengan harga Rp 4.000 per ikat.

Tidak hanya sayuran yang masih mahal, kebutuhan pokok lainnya juga masih tergolong mahal.

Ayam potong yang biasanya hanya Rp 25 ribu per kilogram saat ini harganya masih melambung Rp 32 ribu per kilogram.