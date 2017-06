Heboh! Mau Check In, Penumpang Lion Air Disuruh Refund Tanpa Bayar, Ini Videonya

SRIPOKU.COM -- Untuk kesekian kalinya maskapai penerbangan Lion Air kembali dilaporkan seorang netizan memberikan pelayanan yang buruk pada para penumpangnya.

Kali ini pelayanan buruk itu dialami penumpang bernama Radik Risal Putra, yang menceritakan pengalamannya lewat sosial media pada Sabtu (24/6/2017).

Kejadian ini terjadi saat dirinya check in lebih awal namun justru ditolak pihak maskapai dengan alasan sudah tutup.

Begini kronologinya, seperti yang dikutip dari Facebook Radik Risal Putra:

Saya seharusnya berangkat dengan flight jam 18.55 tujuan Jakarta-Padang. Tepat jam 6 habis buka puasa saya langsung check-in. Habis itu petuganta bilang untuk penerbangan 18.55 cek ini sudah ditutup.

Lah ini kan masih jam 18.05 dan disuruh ke CS, sampe di depan CS ternyata banyak yang komplain mungkin sekitar 10 an orang yang flightnya sama jam 18.55. Ada juga yang flight 19.20. Katanya sama2 cek in ditutup. WHAT????

Bukannya di situs lionair dibilang penutupan cek in 30 menit sebelum keberangkatan. tapi petugas CS yang cewek kekeh buat tidak mau memberangkatkan beberapa orang termasuk saya dan bilang sudah aturan dari atasan.

Di video pertugas cowok juga bilang cek in 90 menit sebelum keberangkatan, di aturan web lion aja bilang 90 menit sebelum keberangkatan, di aturan web lion aja bilang 30 menit cek in ditutup. Kok Beda???

Dan dianjurin buat flight di tanggal 25 "tanpa bayar lagi" atau refund, Logikanya kalau telat cek in, biasanya duit hangus eh tapi ini dibayarin full. Dari beberapa kejanggalan itu:

1. Cek in 1 jam keberangkatan tidak bisa alasan cek in tutup sedangkan di term and condition lion cek in ditutup 30 menit sebelum keberangkatan