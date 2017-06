UNIK! Grup Band Ini Memiliki Suara Yang Sangat Merdu, Siapa Sangka Ternyata Usianya Diatas

SRIPOKU.COM-- Sebuah kelompok band biasanya terdiri dari wanita-wanita yang berusia muda.

Karena usia muda mempunyai suara yang cukup merdu dan nafas yang panjang dalam menyanyikan sebuah lagu.

Tidak hanya mengandalkan suara, Biasanya kelompok band yang terdiri dari muda-mudi juga mengandalkan wajahnya yang cantik dan tampan agar bisa menarik para pendengar dan penontonnya.

Tapi, di Jepang ada sebuah kelompok band yang sedikit aneh dan unik. Hal ini lebih disebabkan oleh personel-personel yang ada didalam kelompok band tersebut.

Mereka menamakan dirinya dengan kelompok band KBG84. Dari namanya saja kelompok band ini sudah sedikit aneh, tapi ternyata bukan hanya nama bandnya saja yang aneh, melainkan anggota-anggotanya yang membuat unik.

Karena semua anggota band kbg84 ini terdiri dari nenek-nenek.

Band KBG84 ini tidak mau kalah dengan band-band yang beranggotakan anak muda, mereka berhasil menelurkan albun hits yang berjudul "Come On And Dance" dan "Kohama Island".

Album inilah yang membuat mereka menjadi tenar hingga bisa menjalankan tur di jepang.

''Saat pertama kali saya mendengar seseorang memanggil kami 'idola' saya berfikir idola adalah seseorang yang menjalani kehidupan yang panjang dan berada di pintu surga,'' Ucap Tomi Menaka, salah satu anggota girlband tersebut.

"Pergi ke Tokyo untuk pertama kalinya, saya pikir saya sangat beruntung untuk dilahirkan. Saya harus bertemu dengan cucu-cucu saya. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Saya meneteskan air mata." ucap Menaka lagi.

Anggota tertua dari kelompok itu, Yamashiro, mengakui meski di usia senja, dia tetap menjaga kesehatan kulitnya.

"Saya merawat kesehatan saya dengan membersihkan rumah saya, mengepel lantai, mengukus beras saya. Dan tinggal ditempat teduh ketika terlalu panas. Saya harus merawat kulit saya." ucapnya.

Usut punya usut Ternyata Band ini merupakan gagasan dari musisi asal Kyushu, Kikuo Tsuchida yang mana band ini hanya menyanyikan lagu tentang keindahan pulau dan alam.