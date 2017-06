Sebelum Meninggal Saat Piket Lebaran, Dokter Ini Tulis Pesan Anaknya, Isinya Bikin Haru dan Bangga

SRIPOKU.COM, TANAH ABANG-Tiga minggu sebelum kepergiannya, dr Stefanus Taofik yang dikabarkan meninggal saat piket lebaran menuliskan status di Facebook untuk anaknya.

Tulisan itu di publikasikan pada 7 Juni 2017 pukul 19:11 yang diawali dengan kalimat untuk anakku.

"Terkadang saya berharap kamu masih kecil. Tidak besar dan kuat dan tinggi. Saya berpikir tentang kemarin. Saya menutup mata dan melihat kamu bermain," tulisnya dalam bahasa Inggris.

Kami melihat anak-anak kami berubah dan tumbuh seperti musim yang cepat datang dan pergi. Tapi Tuhan punya rencana yanhg sempurna untuk merubah seorang anak laki-laki menjadi seorang laki-laki.

Hari ini, saya bangga akan yang kamu lakukan. Saya akan mencintai kamu sampai hari berakhir. Dan saya sangat bersyukur karna kamu anak saya.

-Larry Howlan-

Hampir 2 tahun lalu noe lahir setelah novena berbulan bulan. His mother is a strong woman yang berjuang sambil sekolah. Stase luar dan jaga malam. Noe also a strong boy. Dia lahir prematur 32 minggu 1840 gram saja. Sedikit lebih berat daripada aqua 1.5 liter.

Hampir dua bulan di nicu dan doa berhari hari. Akhirnya noe bisa pulang. ASI yang tiap tetesnya begitu berharga buat Noe dikumpulkan setiap 2 jam sambil ngantuk2.

Sepsis. Ikterik. Sampai BB 1400an saat pulang (lebih ringan dari aqua 1.5 liter). Pagi kerja malam jaga noe yang gerd dengan posisi 45 derajat setiap habis minum susu.

Mama noe juga begadang setiap malam untuk ngasi ASI dan nemenin noe.

Sekarang dia akan menginjak usia 2 tahun. Masi 16 tahun lagi sampai 18 tahun dan bebas dari efek prematuritas kata dr Risma. Noe is our strong son. Our most precious gift ever from God.

"Be strong smart and always happy my lovely son Manuel Dirk Abdullah Taofik," tutupnya.