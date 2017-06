Di Hari Lebaran Tampil Sederhana dan Jauh dari Kesan Mewah, Tatjana Saphira Banjir Pujian!

SRIPOKU.COM - Kecantikan selebriti Tatjana Saphira memang tak perlu diragukan lagi kebenarannya.

Terbukti pujian yang membanjir dalam kolom komentar kekasih Herjunot Ali ini.

Seperti pada unggahannya waktu Lebaran lalu (26/06/2017) pada akun Instagramnya.

Berita Lainnya:

Jangan Lewatkan! 5 Film Bioskop Rekomendasi pada Libur Lebaran, No 3 Dilarang Nonton Sendirian!

Tatjana tampak mengunggah busana yang dipakainya di hari raya Idul Fitri

Artis berusia 20 tahun ini tampak menawan dengan balutan busana yang begitu sederhana.

Unggahan ini pun diberi caption berikut:

Eid al-Fitr simplicity.

Had such a lovely day today, hope you did too

Sekali lagi, mohon maaf lahir dan bathin teman-teman.