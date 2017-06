Architecture of Love, Novel Karya Ika Natassa Juga Akan Segera Difilmkan, Can't Wait!

SRIPOKU.COM- Kesuksesan film Critical Eleven membawa nama penulisnya, Ika Natassa, semakin melambung.

Karakter Ale dan Anya yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Adinia Wirasti sukses membuat penonton terpukau.

Tak sedikit netizen yang dibuat baper melihat akting mereka.

Jalan cerita yang begitu complicated juga semakin mengaduk perasaan penonton.

Kesuksesan Critical Eleven ini membuat Ika Natassa semakin getol untuk kembali berkarya.

Kali ini satu lagi novelnya akan diangkat ke layar lebar.

Dari sekian buku yang ditulisnya, Ika memilih novel berjudul Architecture of Love untuk dibuat versi filmnya.

Namun tampaknya para pembaca novel ini harus bersabar karena proses untuk melahirkan film ini masih cukup lama.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @ikanatassa, saat ini sedang memasuki proses penulisan script untuk film Architecture of Love.

Bismillah, introducing you to the next movie project.