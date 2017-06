Lawan Sriwijaya FC Laga yang Paling Dinantikan Arema

SRIPOKU.COM, AREMA-Arema FC menyisakan enam laga di putaran pertama Liga 1 yang digelar pada bulan Juli. Tiga di antaranya adalah laga kandang dan sisanya laga tandang.

Usai lebaran, skuat Singo Edan harus bertandang ke markas PS TNI di Stadion Pakansari Bogor di pekan ke-12. Lalu, pekan selanjutnya, mereka harus menjamu Sriwijaya FC di Stadion Kanjuruhan Malang.

Johan Farizi dkk akan menjadi tamu untuk Persegres Gresik United di pekan ke-14. Kemudian, mereka bakal menjamu Persipura Jayapura di pekan berikutnya.

Laga tandang terakhir di putaran pertama harus dijalani anak asuh pelatih Aji Santoso di kandang Semen Padang di pekan ke-16. Terakhir, mereka menutup putaran pertama dengan menjamu Pusamania Borneo FC di kandang sendiri.

Aji Santoso beruntung melatih klub yang tak jauh dari kampung halamannya.

Pelatih Arema FC itu jadi bisa merasakan mudik yang tak jauh-jauh ke Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pria 47 tahun itu merayakan Lebaran tahun ini dengan suka cita. Pasalnya, momen Hari Raya Idul Fitri kali ini menjadi ajang berkumpul semua anggota keluarga besarnya untuk saling bermaafan.

"Setiap Lebaran saya selalu kumpul sama keluarga di Kepanjen, senang sekali bisa berkumpul bersama keluarga besar dari jauh," ungkap Aji.

Beruntung, Aji punya waktu libur meninggalkan aktivitas sebagai pelatih, meski tak lama. Sebab, Rabu (28/6/2017) sore rencananya skuat Singo Edan yang dilatihnya sudah berkumpul kembali.

Namun saat ditanya soal persiapan lawan Sriwijaya FC, Aji lebih memilih bicara soal persiapan PS TNI kemudian baru Sriwijaya FC. Namun baginya saat ini yang paling penting menikmati liburan lebih dulu bersama keluarga untuk kemudian kumpul kembali bersama tim.

"Tahun ini mungkin lebih semarak, karena anggota keluarga yang kumpul lebih lengkap, semua adik kakak dan keponakan kumpul di Kepanjen," ujarnya.

Berikut ini jadwal lengkap enam laga sisa Arema FC di putaran pertama Liga 1.

PS TNI vs Arema FC, 2 Juli 2017 (15.00 WIB)

Arema FC vs Sriwijaya FC, 7 Juli 2017 (18.30 WIB)

Persegres Gresik vs Arema FC, 12 Juli 2017 (18.30 WIB)

Arema FC vs Persipura Jayapura, 16 Juli 2017 (15.00 WIB)

Semen Padang vs Arema FC, 21 Juli 2017 (15.00 WIB)

Arema FC vs Borneo FC, 30 Juli 2017 (15.00 WIB)