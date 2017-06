Momen Sesempurna Lebaran, Wajib Dong Ootd

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Jaman kekinian, bukan hanya ibadah dan tradisi lebaran aja yang wajib dilakukan kalangan milenial.

Di Palembang, outfit lebaran serasa sayang jika tidak diabadikan.

So, cekrat cekret, Outfit of the Day (OOTD) pun jangan sampai ditinggalkan.

Ootd dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Begitu outfit yang sudah dipersiapkan khusus di hari raya umat muslim ini melekat di badan, mode selfie wajib on.

Atau, minta difotoin sama ortu atau saudara.

"Wajib dong ootd. Apalagi, busananya kan sudah disiapkan dan momen ini sudah ditinggu-tunggu untuk ootd," kata salah satu milenial pria di Palembang, Sandi, Senin (26/6/2017).

Dikatakan Sandi, lebaran bukan hanya refleksi sempurnanya ibadah puasa.

Tetapi, momen ini tak dipungkiri menjadi ajang untuk tampil sesempurna mungkin.

Apalagi bagi jomblo seperti dirinya yang ingin memikat hati perempuan lewat penampilan yang maksimal, hehehe.