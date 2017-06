Woow Keren! Wahana Go Kart diatas Gedung, Pertama di Palembang

Tampak seorang pengunjung yang tengah bermain wahana Go Kart di Rooftop OPI Mall, Minggu (25/6/2017)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pernah mencoba bermain wahana Go Kart di area Rooftop Mall, jika belum Anda wajib merasakan sensasi yang berbeda satu ini.

Wahana Go Sport Go Kart yang berlokasi di Area Rooftop OPI Mall ini siap memacu adrenalin Anda.

Budi Hartono, Penanggung Jawab Go Sport Go Kart saat dijumpai mengatakan, wahana Go Kart di area Rooftop merupakan wahana pertama dan satu-satunya di Kota Palembang.

Dengan luas lintasan sekitar 300 meter lengkap dengan beragam tikungan yang menanti, menjadi tantangan tersendiri terlebih jika mobil Go Kart dipacu dalam kecepatan tinggi.

Wahana ini dibuka mulai pukul 10.00 hingga 22.00 dengan tarif Promosi hanya Rp 50 ribu saja dengan total 5 kali putaran.

"harga promo berlaku hingga 2 Juli mendatang. Setelahnya, tarif spesial akan segera kami hadirkan kembali," jelasnya, Minggu (25/6/2017).

Tak ada syarat khusus bagi pengunjung yang ingin bermain di Go Kart. Hanya saja pihak pengelola membatasi pengunjung yang bermain minimal tinggi badan 140 CM.

"Semua umur bisa main. Tapi untuk anak-anak kita akan berikan pendampingan saat bermain," ujarnya.