Siapkan Harga Fantastis, Kim Kardashian Rela Wanita Lain Melahirkan Anak Ketiga Suaminya

SRIPOKU.COM--Keluarga Kim Kardashian dan Kanye West mungkin akan bertambah, kata laporan pada Rabu, yang menyebutkan bahwa pasangan pesohor tersebut telah menyewa ibu pengganti untuk anak ketiga mereka.

Kabar itu muncul setelah dokter menasehati bintang "reality show" tersebut untuk tidak lagi hamil karena berisiko tinggi, lapor Reuters.

"People Magazine" dan E! News, mengutip sumber tanpa nama, mengatakan bahwa pasangan tersebut telah menyewa ibu pengganti, dan TMZ.com mengatakan bahwa mereka setuju membayar ibu pengganti lebih dari 113.000 dolar untuk mengandung anak mereka.

Tidak jelas apakah si ibu pengganti sudah hamil. Perwakilan Kardashian juga belum menanggapi permintaan konfirmasi.

Kardashian, 36, memiliki dua anak dengan rapper West dan telah secara terbuka mengungkapkan perjuangan medisnya selama dua kali masa kehamilannya, yang pertama saat mengandung North West yang lahir pada 2013, dan kedua saat mengandung Saint West pada tahun 2015. Ia mengungkapkan itu dalam program reality show Keeping Up With the Kadashians.

Dalam sebuah episode baru-baru ini, Kardashian berbicara tentang mempertimbangkan ibu pengganti untuk anak-anak masa depannya dengan West.

Bintang "reality show" itu memberi penjelasan rinci di "blog"-nya tentang kesulitannya selama dua kali kehamilan dan acara televisi mengikuti berbagai operasi dan konsutasi dengan dokter dalam upaya untuk mengatasinya.

"Kurasa saya selalu tahu bahwa ibu pengganti itu pilihan, tapi saya tidak berpikir itu pilihan realistis dan sekarang saya merasa seperti itulah kenyataan saya," kata Kardashian dalam sebuah episode di bulan April.

Laporan ibu pengganti terjadi setelah tahun yang sulit bagi pasangan itu. Termasuk saat Kardashian menjadi korban perampokan di Paris pada Oktober lalu, di mana perhiasan jutaan dolarnya dicuri. Hal itu mendorongnya untuk meningkatkan keamanan dan jeda sebentar dari mata publik dan media sosial.

Pada akhir tahun lalu, West membatalkan tur Desember dan menjalani perawatan di rumah sakit setelah gangguan kesehatan mental yang nyata.

Pasangan tersebut telah menggunakan media sosial dengan lebih sederhana selama beberapa bulan terakhir, dengan Kardashian kadang-kadang mengunggah sekilas tentang kehidupan keluarga mereka.

Pada Rabu, bintang reality show tersebut meluncurkan "make-up solo" miliknya, yang habis terjual dalam beberapa jam.

Sumber: Antaranews