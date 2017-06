Pasangan Artis Ini Dikaruniai Bayi Perempuan, Tali Pusatnya Masih Menempel, Pakai Lotus Birth?

SRIPOKU.COM - Pasangan suami istri Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto saat ini tengah berbahagia.

Pasalnya pada 23/6/2017, Atiqah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan.

Terlihat di postingan Rio Dewanto pada 23/6/2017.

"Welcome to the world my little Girl #Sal"

Tampak tali pusat dari bayi cantiknya itu masih melingkar.

Pada foto postingan akun gosip @makrumpita, terlihat juga, Rio menggendong putrinya.

Dengan sebuah tali pusar panjang yang terhubung di samping.

instagram/makrumpita ()

Hal ini langsung menuai komentar netizen.

Mereka banyak yang ingat kelahiran bayi Atiqah dan Rio ini mirip dengan Andien dan Ippe.

Dengan tali pusat dan plasenta yang masih terhubung.