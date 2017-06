The Excelton Hotel Palembang Sediakan Paket Berlibur dengan Berbagai Fasilitas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menyambut Lebaran tahun ini The Excelton Hotel Palembang menyediakan paket berlibur dengan berbagai fasilitas menarik bagi keluarga.

Paket Mudik Lebaran berupa menginap mulai dari harga Rp 825.000net/kamar/malam termasuk makan pagi di perfecto cafe untuk 2 orang, Rp 1.125.000net/kamar/malam termasuk makan pagi dan buffet dinner all you can eat di perfecto cafe untuk 2 orang, serta menginap selama 2 malam hanya dengan harga Rp 2.150.000net/kamar/malam termasuk makan pagi dan buffet dinner all you can eat di perfecto cafe untuk 2 orang.

"Paket Mudik Lebaran ini tersedia dari tanggal 24 hingga 27 Juni 2017," ujar Diana Petricia, Public Relation The Excelton Hotel Palembang, Kamis (22/6/2017).

The Excelton Hotel Palembang juga akan menyiapkan hidangan spesial Lebaran di program Buffet Dinner pada lebaran hari pertama dan kedua dari pukul 18.00 - 22.00 di Perfecto Cafe.

“Kami akan menyiapkan aneka sajian lezat khas Lebaran yang dapat dinikmati sepuasnya oleh seluruh keluarga seperti lontong sayur komplit, nasi goreng kambing kebon sirih, ayam pop bumbu merah, rendang daging, beef stew stroganoff dusted with paprika, grilled lamb chops with smoky bbq sauce dan masih banyak menu lainnya,” tambah Executive Chef The Excelton Hotel Palembang, Firdaus Rhapsody.

Lebaran Buffet Dinner ini dapat dinikmati dengan harga Rp. 220.000net per orang.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi The Excelton Hotel Palembang di 0711-416609.