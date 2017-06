Tak Banyak yang Tahu, ini Kumpulan Anak Artis yang Sukses seperti Orangtuanya, Siapa Saja ?

SRIPOKU.COM - Mencuri perhatian publik karena bakat dan pesonanya, siapa sangka sederet artis ini ternyata menuruni bakat orangtuanya.

Meski membawa nama besar orangtua, sederet artis ini mampu membuktikan bahwa bakat dan kemampuanlah yang menjadikan dirinya sukses.

Siapa saja mereka?

1. Devano Danendra

Devano Danendra (INSTAGRAM)

Putra penyanyi dangdut ternama Iis Dahlia belakangan mencuri perhatian publik.

Pemilik nama lengkap Devano Danendra itu memikat karena memiliki bakat luar biasa.

Devano aktif dalam bidang olahraga basket, juga menjadi seorang Paskibraka.

Tak itu saja, sebagai keturunan penyanyi, Devano juga memiliki darah seni di dalam dirinya.

Ia meluncurkan sebuah lagu berjudul 'Always in Love With You' bersama kakak perempuannya.

2. Teuku Rasya