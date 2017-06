LSM BKI Protes Kepsek Didaftarkan untuk Jadi Panitia Pemilu Kepala Daerah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menjelang Pilkada serentak tahun 2018 di Kota Palembang, para oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang dipimpin RA dinilai telah melakukan tindakan di luar kewenangan.

Mereka mendata seluruh Kepala Sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Palembang untuk didaftarkan dan bersedia menjadi anggota PPK, PPS, TPS, Pengawas dan Saksi di PPK, PPS dan TPS.

Ketua LSM Berantas Korupsi Indonesia (BKI) Provinsi Sumsel Muchtar Maduron menilai tindakan tersebut dalam upaya mensukseskan Balon Walikota yang mereka usung untuk menduduki kursi Walikota periode 2018-2023.

“Sepengetahuan kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, tindakan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Kemudian bertentangan pula terhadap PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS serta bertentangan dengan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada,” katanya, Kamis (22/6/2017).

Menurutnya, dari data laporan masyarakat, pengurus PGRI yang notabene adalah organisasi berhimpun para guru dan juga PNS seyogyanya tidak menggunakan korps persatuan untuk ikut berpolitik.

“Berdasarkan bukti-bukti keterlibatan dan tindakan yang sengaja mendoktrin para guru, karyawan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan kota Palembang. Kami meminta oknum yang memerintah mereka di balik tindakan yang melanggar aturan tersebut dapat diperiksa dan diberikan sanksi tegas, agar para oknum dapat memberikan pernyataan untuk tidak terlibat dalam politik menjelang pilkada kota Palembang tahun 2018 mendatang,” katanya.

Pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada pihak terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengajak seluruh PNS guru di seluruh Sumsel termasuk kota Palembang untuk menjaga netralitas dalam pilkada 2018 .

Menurutnya guru harus netral dan tidak boleh terllibat pilkada apalagi menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Menurutnya PNS terutama guru jangan dibawa dan ditarik jadi tim sukses kepala daerah.

”Kalau ada pengkondisian guru-guru ini mau dijadikan anggota PPK, PPS, TPS, Pengawas dan Saksi di PPK, PPS dan TPS tidak boleh, tapi saya yakin KPU dan Panwaslu akan menseleksi anggota PPK, PPS, TPS, Pengawas dan Saksi di PPK, PPS dan TPS dengan ketat,” katanya, Kamis (22/6/2017).

Pimpinan Bawaslu Sumsel Kurniawan SPd mengatakan kalau guru bisa menjadi petugas PPS, PPK , namun kalau ada dugaan pengkondisian akan memenangkan calon kepala daerah tertentu menurutnya tinggal etika politik saja jika memang terjadi.

Namun dia yakin untuk pemilihan anggota PPK, PPS, TPS, Pengawas dan Saksi di PPK, PPS dan TPS yang dilakukan KPU akan diawasi dengan ketat oleh Panwas setempat.

“Jadi ada prosesnya kan diseleksi, tidak semuanya harus diisi guru, walaupun guru dan PNS bisa menjadi anggota PPK, PPS, TPS, Pengawas dan Saksi di PPK, PPS dan TPS,” katanya.