5 Artis Indonesia Masuk Kandidat Wanita Tercantik Didunia, Nama Terakhir Buat Anda Tak Percaya

SRIPOKU.COM-- The Independent Critics by TC Candler kembali mengumumkan daftar 100 Most Beautiful Faces of 2017 yang menampilkan 100 wanita tercantik dunia. Dari lebih 85 ribu selebriti wanita di dunia, hanya 100 yang dipilih dan lima diantaranya berasal dari Indonesia.

Meski masih berstatus kandidat, paling nggak adanya nama mereka sebagai nominee cukup membanggakan.

Pasalnya, dari 100 orang, terdapat 5 dari tanah air. Itu artinya, Indonesia memberikan kontribusi sebanyak 5% dari ajang internasional ini.

Tapi yang menarik adalah ketika ada satu dari lima nama kandidat asal Indonesia ini menerima berbagai komentar negatif dari warga Indonesia sendiri.

Eh, tapi mending kita cek dulu, yuk, siapa saja artis cewek cantik dari tanah air yang masuk dalam nominasi dari TC Candler ini. Simak, ya!

Semua cowok tentu sepakat bahwa Raisa Andriana memang memiliki wajah ayu dan suara nan merdu. Nggak perlu diragukan lagi!

Nggak ada komentar negatif ketika nama Raisa Andriana dengan pose elegan bernuansa black & white nangkring di akun Instagram @tccandler. Hampir semuanya mengelu-elukan pasangan dari Daud Hamish tersebut. Kebanyakan sih cowok yang komentar. Ya, maklum sih, Raisa kan memang cantik, ya? Belum lagi suaranya. Duh. Nggak perlu diragukan lagi, kan, ya?

Nama Prilly Latuconsina juga masuk dalam 100 kandidat wanita tercantik versi TC Candler. Maklum sih, Prilly masih muda dan enerjik juga!

Artis muda berbakat, Prilly Latuconsina pun masuk dalam jajaran kandidat 100 wanita berparas cantik di dunia berdasarkan unggahan foto di akun Instagram @tccandler. Bahkan untuk foto Prilly, dia mendapatkan hampir 85 ribu love dan 20 ribu komentar yang hampir semuanya mendukung Prilly sebagai wanita berwajah cantik di dunia tahun 2017 ini.

Ada yang meragukan kecantikan Chelsea Islan? Mungkin kamu perlu segera ke dokter mata, Boys!

Untuk artis muda kelahiran Washington DC, 2 Juni 1995 ini tentu nggak perlu diragukan lagi kecantikannya. Paras ayu wanita yang sudah membintangi berbagai film layar lebar tanah air ini tentu layak masuk dalam kandidat 100 wanita berwajah cantik di dunia versi TC Candler. Meskipun di posting-an Instagram @tccandler, Chelsea Islan hanya mendapatkan 39 ribu loves dan kurang dari 3 ribu komentar, bukan berarti Chelsea kurang favorit dari semua kandidat, ya.

Bintang FTV Amanda Manopo pun masuk sebagai kandidat peraih TC Candler award tahun ini. Ya, dia juga cantik dan masih muda sih

Mungkin nama Amanda Manopo nggak setenar Raisa atau Chelsea Islan. Tapi nama dan foto gadis kelahiran tahun 1999 muncul di feed Instagram akun @tccandler sebagai kandidat. Nggak salah juga sih, karena memang artis yang naik daun berkat berbagai judul FTV yang dia bintangi ini berwajah ayu khas Indonesia. Setuju dong, ya?

Tapi, begitu nama Ayu Ting-Ting keluar, begitu banyak komentar dari warganet. Memangnya dia kurang ayu atau bagaimana?

Nah, ini yang menarik dari semua kandidat yang ada. Bukannya kenapa-kenapa, tapi begitu nama dan foto Ayu Ting-Ting diunggah di akun resmi TC Candler, langsung banyak banget komentar dari warganet. Dari yang memuji kecantikannya, hingga mencaci maki si admin. Bahkan nggak sedikit juga yang mengkritisi keputusan pihak Independent Critics karena mencantumkan pelantun lagu Alamat Palsu tersebut. Sebentar deh, memangnya Ayu Ting-Ting kurang cantik apa sih?

Bagaimana nih, Boys, sepakat dengan nominasi untuk mereka? Tapi setelah diusut validitasnya, ternyata penghargaan ini cuma akal-akalan beberapa oknum yang pengen memanfaatkan popularitas lewat media sosial. Nah, terlepas ini cuma ulah orang iseng, tapi kayaknya setuju, ya, bahwa cewek-cewek asal Indonesia ini memang cantik. Mana favoritmu?