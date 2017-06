Pedamaran Timur Pioner Literasi Berbasis Lingkungan

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG - Kendati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bukan salah satu daerah dengan minat baca rendah, namun pihak perusahaan PT Sampoerna Agro melalui CSR dan Dinas Pendidikan terus mengubah pola agar masyarakat terus meningkatkan minat baca dan tulis.

Menurut informasi, sejumlah survei menunjukkan bahwa minat membaca atau melek literasi warga Negara Indonesia masih rendah.

Sebut saja misalnya studi "Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Indonesia berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61).

Fakta ini seolah melanjutkan trend dan mencerminkan data statistik yang diliris UNESCO pada tahun 2012 yang menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001.

Artinya, dari setiap 1.000 orang, hanya satu warga yang tertarik membaca.

Seperti halnya, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kendati bukan salah satu dari 3 besar sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki minat membaca yang tinggi seperti Provinsi Kepulauan Riau (94,01 persen), Provinsi DKI Jakarta (93,10 persen) dan Provinsi Bali (92,44 persen), namun upaya konkrit untuk mengembangkan minat literasi di Bumi Sriwijaya juga ini terus dilakukan sejumlah pihak, seperti sinergi Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, SMAN 3 Unggulan Kayuagung dan CSR PT Sampoerna Agro di Kecamatan Pedamaran Timur.

Eldi Nuzan, Koordinator GM PT Sampoerna Agro mengatakan, workshop ini merupakan tahapan program dalam menghimpun feedback dan evaluasi atas implementasi program yang sudah ada untuk perbaikan dan pelibatan secara lebih optimal di tahap berikutnya.

"Melalui inisiatif program ini, perusahaan ingin mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus peduli dengan lingkungan (pengelolaan sampah)," kata Eldi didampingi Ardian Tim CSR, Rabu (21/7/2017).