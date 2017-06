Panas Dingin Lihat Foto-foto Syahrini Bareng Kim Kardashian:'Bagian Atasnya Sama Tapi Bawahnya Wow'

SRIPOKU.COM-Ada-ada saja yang dilakukan Syahrini. Memang bukan dia kalau tidak membuat heboh warga net maupun jagat hiburan tanah air.

Baru-baru ini dia pun seperti mengejek si Seksi Kim Kardashian. Bahkan dia menyebut sang artis kurang piknik sehingga tidak tahu Indonesia dan hanya tahu Bali.

Lebih bikin kaget lagi ketika dia menyebut Kim sosoknya kecil tetapi bagian bahwanya justru paling besar.

Dia pun membuktikan ucapan-ucapakannya, bahwa memang benar Kim seksi lihatlah foto-foto keduanya, namun harus diakui Syahrini pasti kalah seksi deh kalau lihat foto-foto ini.

Seperti diketahui Penyanyi Syahrini beberapa waktu lalu diketahui bertemu dengan pesohor Kim Kardashian di sebuah toko busana di Tokyo, Jepang.

Dia memang menikmati liburan dan jalan-jalan di negeri Sakura itu.

Bukan Syahrini namanya jika tak membuat heboh. Dia kemudian mengunggak foto-fotanya itu di akun IGnya.

Nah dari sinilah koment lucu bermula.

Hal itu diketahui dari foto dan video singkat yang diunggah Syahrini ke akun Instagramnya.

princessyahrini:

"How Humbled To Bumped And Had A Chat With This Hot stuff !!! "CUCOKKK MEONG Elu Kimmm."