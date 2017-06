Dicibir Netizen Karena Pakai Baju Super Seksi Di Bulan Ramadhan, Begini Penjelasan Cinta Laura

SRIPOKU.COM -- Cinta Laura mendapat protes keras dari para pengikutnya di Instagram.

Pemain film The Philosophers itu diprotes lantaran mengunggah foto dengan baju seksi saat bulan Ramadan, Minggu (18/6).

Difoto itu Cinta Laura tampak berpose mengenakan baju bernuansa coklat muda dengan bagian pundaknya terbuka hingga sampai ke dada.

"Weekend vibes on the beautiful island of Spetses with @follifollie.#35experiences #follifollie #ad," begitu tulis Cinta Laura untuk keterangan foto unggahannya.

Seolah geram dengan banyaknya protes dari pengikutnya di Instagram, Cinta Laura lalu angkat bicara.

Ia menuliskan komentar yang menjelaskan jika dirinya hanya mencoba profesional dalam berkarier karena fotonya itu berkaitan dengan sebuah produk.

Cinta Laura juga mengatakan seharusnya para pengikutnya bisa lebih berpikir terbuka dan mengerti perbedaan antara kepribadiannya dan kariernya.

"Just because it's Ramadan doesn't mean I should stop being professional.

You guys have to understand that not everyone has the same values.

I'm currently working for an international brand in Greece.