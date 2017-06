Honda CRV Generasi Terbaru Ini Baru Bisa Dilihat Usai Lebaran Lho

All New CRV

SRIPOKU.COM,PALEMBANG-- All New CRV baru saja resmi diluncurkan di Palembang beberapa hari yang lalu.

Namun, masyarakat yang ingin memiliki generasi terbaru dari CRV ini baru akan bisa melihatnya secara langsung usai lebaran tahun ini.

Hal tersebut dikatakan oleh Sales Supervisor Honda Union Motor Palembang, Indra. Sejak diluncurkan, All New CRV memang belum tersedia di Palembang.

Hal tersebut ditengarai untuk melihat antusiasme masyarakat Palembang saat mobil ini diluncukan di salah satu mall beberapa hari yang lalu.

"Melihat antusiasme masyarakat saat itu, kita akan segera sediakan produknya di Palembang. Rencananya, usai lebaran, mobilnya sudah bisa dilihat di Honda Union Palembang," kata Indra, Minggu (18/6).

Antusiasme masyarakat akan mobil ini memang cukup tinggi. Hal tersebut bisa dilihat saat diluncurkan dimana penengunjung mall penasaran untuk melihat mobil ini dari dekat.

Mereka secara bergantian melihat-lihat All New CRV yang sudah dipamerkan di arium mall. Mulai dari bagian eksterior dan merembet ke bagian interior tak luput dari perhatian pengunjung. Meski mobil ini sangat kuat kesan sportsnya, tak menghalangi kaum hawa untuk ikut serta melihat dari dekat.

Pengunjung saat itu dibuat kepo tak segan keluar-masuk mobil yang baru saja diluncurkan di tahun ini tersebut. Bagian bawah mobil juga sukses membuat pengunjung penasaran yang tak segan jongkok sejenak untuk melihat-lihat.

Ada yang tak sabar untuk segera mengedarainya dengan duduk di bagian kemudi.

Saat ini, Indra mengatakan, lebih dari belasan masyarakat sudah indent mobil ini. Hal tersebut meningkat beberapa saat setelah mobil diperkenalkan di Palembang. Indent sendiri sebenarnya sudah ada ketika mobil ini diperkenalkan di Jakarta.

Indra mengungkapkan, CRV yang terbaru ini bersifat All New sehingga sepenuhnya beda dengan yang sudah-sudah terhitung sejak CRV ada di tahun 2000.

Perbedaan mencoloknya terdapat di baris duduk, dimana jika sebelumnya berjumlah dua baris kini sudah berjumlah tiga baris.

Dengan tambahan itu, lanjut Indra, muatan penumpang otomatis bertambah. Jika sebelumnya menampung lima penumpang, maka di seri terbaru ini sudah bisa menampung tujuh orang.

"Untuk CRV 1500 Turbo prestige, kekuatannya mencapai 190 PS dan terbesar di kelasnya," kata Indra.

Sistem keamanan berkendara juga sepenuhnya sudah berevolusi. Indra mengatakan, All new CRV sudah dilengkapi beberapa fitur keamanan seperti six airbags, teknologi pengereman ABS, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assists, Electric Parking, Auto Brake Hold, dan bebera fitu lainnya. Tampilan luarnya semakin sporty dan elegan.