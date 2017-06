Viral! Foto Manusia Pohon Tersebar, Tak Disangka Saat Foto Pribadi Terkuak, Cewek Antri Minta Ini

SRIPOKU.COM--Memiliki pacar badan tinggi, tubuh atletis sepertinya menjadi impian banyak wanita.

Tapi bagaimana jika tingginya diatas normal hingga bisa dibilang seperti raksasa, ditambah dengan otot yang menggumpal.

Hmmm sedikit mengerikan bukan.

Tapi tenang, pria ini masuk dalam deskprisi diatas. Tinggi besa, berotot. Tapi dengan wajahnya yang tampan, dijamin kaum hawa akan langsung minta halalin kalau ketemu.

Dilansir dari Dailymail, seorang pria bernama Danny Jones, pria 31 tahun asal Carlifornia menjadi viral.

Dia memang bukan artis, tapi lihat pengikutnya di sosial media rela menunggu melihat postingan selanjutnya dari seorang Danny.

Ternyata ini nih alasannya.

Baru-baru ini seorang cewek membagikan foto Danny di twitter yang mendadak meledak dan viral.

Dalam foto tersebut tertulis. "This not man, this tree (Ini bukan manusia, tapi sebuah pohon)," tulisnya yang dalam waktu singkat menyita perhatian nettizen.

Yah memang Danny seperti raksasa dengan tubuhnya. Danny memiliki tinggi 2 meter, berat badan 124kg.

Banyak nettizen wanita langsung meleleh melihat postingan tersebut.